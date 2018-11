5ª CIPM prende dupla por porte ilegal de arma de fogo em Ilha das Flores

14/11/18 - 08:29:51

No final da manhã desta terça-feira (13), policiais militares da 5ª CIPM conseguiram efetuar a prisão de dois infratores no Povoado Aroeiras, município de Ilha das Flores, por porte ilegal de arma de fogo.

A ação aconteceu quando a guarnição foi informada por telefone que havia uma pessoa portando uma arma de fogo na localidade intimidando os moradores e exibindo-a. Chegando ao local os policiais militares encontraram o suspeito que ao avistar a viatura empreendeu fuga dispensando o revólver calibre .38, sendo alcançado dentro de uma residência e preso juntamente com seu parceiro que se encontrava no local.

Foram presos em flagrante Carlos Henrique Cardoso dos Santos, 26 anos e Ângelo Vieira dos Santos, 31 anos com um revólver calibre .38 e 12 munições. Ambos foram conduzidos para a delegacia de Ilha das Flores.

Ângelo, conhecido por “Anjinho” cumpriu 5 anos de prisão no sistema prisional pela participação no homicídio do Sargento Jose Carlos Sales dos santos, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2013, no povoado Chico Gomes em Areia Branca. Participaram da prisão o Sargento Dos Santos e os Soldados Lemos e Yuri.

Fonte e fotos: 5ª CIPM