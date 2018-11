Ducha fria

14/11/18 - 07:24:47

Sergipe está entre os estados que ultrapassaram o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta informação da Secretaria do Tesouro Nacional é uma péssima notícia para os servidores estaduais, que sonham há anos com reajuste salarial. Portanto, enquanto as finanças do estado não ficarem abaixo do previsto na tal Lei, a folha de pessoal permanecerá congelada. Aliás, se fosse possível o governo reduziria ainda mais os baixos salários. Depois dessa ducha fria anunciada pela Secretaria do Tesouro Nacional, tentar discutir com o Executivo um reajuste salarial, como pretendem os servidores, será o mesmo que falar em corda na casa de enforcado.

Bispo cassado

Caiu como uma bomba a cassação do registro da candidatura do deputado estadual Luciano Bispo (MDB). Pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o emedebista está impedido de assumir o novo mandato parlamentar. Bispo foi acusado pelo Ministério Público de, enquanto prefeito de Itabaiana, ter fraudado a compra de medicamentos. A defesa do deputado vai recorrer contra a cassação. Em nota, Luciano afirma nunca ter praticado qualquer ato que desabone a sua vida pública.

Driblando a Lei

É bom o Ministério Público ficar atento com chefes de executivos que mascaram propaganda na mídia para fazer marketing pessoal. Antiga, a prática rende bons dividendos políticos aos infratores, porém causa enormes prejuízos aos cofres públicos e ilude o cidadão. Este pensa estar lendo, ouvindo ou assistindo uma produção jornalística que, na verdade, é uma matéria paga. Aff Maria!

Apito da fábrica

Localizada em Estância, a moderna Indústria de Vidros Nordeste voltará a funcionar em janeiro próximo. A excelente notícia foi dada ao governador Belivaldo Chagas (PSD) por Edson Luís Rossi, diretor do grupo paulista Vidroporto, novo dono da fábrica. Com o reinício das atividades, a indústria vai gerar 200 empregos diretos, sendo toda a mão de obra contratada em Sergipe. A produção estimada é de 55 mil toneladas de embalagens de vidro por ano. Maravilha!

Contra o reajuste

O Movimento Não Pago promete fazer muito barulho, nesta quarta-feira, contra o possível reajuste do preço da tarifa dos ônibus da Grande Aracaju. Embora prestem um péssimo serviço à população, as empresas querem majorar a passagem dos atuais R$ 3,5 para exagerados R$ 4,44. Segundo o Movimento Não Pago, “um assunto tão sério quanto este não pode ser tocado às pressas, como se fosse uma negociata entre o prefeito e os empresários”. Homem, vôte!

Orai por ele!

Uma multidão foi às ruas de Itabaiana rezar o “terço da libertação” em favor do prefeito Valmir de Francisquinho (PR). Preso desde a semana passada, o gestor itabaianense é acusado de ter se apropriado indevidamente de recursos públicos. O convite para o ato religioso em favor de Valmir informava que “nunca poderão deter a vontade do povo”. Mesmo preso, o prefeito segue despachando, enquanto aguarda o julgamento do habeas corpus em seu favor. Marminino!

Lição política

E o senador Antônio Carlos Valadares (PSB) ensina que no exercício da democracia duas coisas são importantes: “Quem ganhou deve governar para todos, e quem perdeu deve fazer uma oposição consciente e responsável, sem nunca ser confundida com radicalismo inconsequente ou com oportunismo eleitoreiro”. Além de não ter conseguido se reeleger, o senador ainda viu o filho Valadares Filho (PSB) ser derrotado na disputa pelo governo de Sergipe. Cruz credo!

Cortesia de JB

Quem esteve ontem na Prefeitura de Aracaju foi o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Foi fazer uma visita de cortesia à prefeita interina Eliane Aquino (PT). Após o encontro, a petista postou nas redes sociais que os dois conversaram sobre os desafios dos gestores públicos e as perspectivas de desenvolvimento do estado. Ah, bom!

Quer comprar

A Queiroz Galvão Exploração e Produção tem interesse nos ativos colocados à venda pela Petrobras na Bacia de Sergipe-Alagoas, porém não há nenhuma iniciativa por parte da petroleira até o momento. Segundo o jornal Valor Econômico, a Queiroz Galvão tem interesse pela área, mas, devido ao seu porte, só deverá participar do processo se houver um parceiro interessado em formar consórcio com ela. Aguardemos, portanto!

Tardes de autógrafos

Relatos, depoimentos e observações de fatos ocorridos com umbandistas estão no livro “Uma Luz em Minha Vida: Umbanda”. Organizada pelo mestre em Educação Fábio Maurício, a servidora pública Thaís Lima e a jornalista Cândida Oliveira, a obra será lançada nesta quarta-feira e amanhã, respectivamente, no Foyer do Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju, e no Salão Literário do Festival de Arte de São Cristóvão, na praça da Matriz daquela cidade histórica. Prestigie!

Fique rico

E aí, quer ganhar um dinheirinho fácil e sair desse miserê? Pois corra numa casa lotérica e faça um joguinho da Mega-Sena, que vai sortear hoje a ninharia de R$ 33 milhões. É pouco, mas serve para pagar parte de suas dívidas. De acordo com a Caixa, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 122,6 mil por mês. E então, vai ficar aí com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar?

Recorte de jornal

Publicado no jornal Folha de Sergipe, em 9 de janeiro de 1908.

Resumo dos Jornais