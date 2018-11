Ipesaúde participa de treinamento para testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C

Na manhã desta terça-feira, 13, o Ipesaúde, através da equipe de enfermagem participou de um treinamento para a realização de testes rápidos de Hepatites B e C, HIV e Sífilis ministrado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde.

A iniciativa promove uma qualificação maior dos profissionais que já vem realizando ações como aferição de pressão, glicemia e que agora passarão a disponibilizar mais essa opção para os beneficiários do Ipesaúde.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, Mércia Feitosa “essa ampliação do serviço é de extrema importância no que diz respeito ao diagnóstico precoce”, disse.

Treinamento

A capacitação foi realizada no Centro Administrativo da Saúde, em Aracaju. A equipe do Ipesaúde recebeu as orientações dos profissionais da Vigilância Epidemiológica. O enfermeiro responsável, Lucas Lima explica que existe uma capacitação online que deve ser realizada anteriormente na plataforma do Ministério da Saúde na internet.

“Após esse primeiro momento, eles estão aptos a praticar junto conosco. A maneira de administrar o material é passada pra eles, assim como a realização dos testes e o tempo de espera para o resultado, que geralmente é de vinte minutos”, explica Lucas Lima.

A enfermeira e coordenadora do Programa de Educação e Promoção à Saúde do Beneficiário do Ipesaúde (Pepasb), Stephane Sampaio, também esteve presente e ressaltou que “a capacitação agrega não só mais conhecimento aos profissionais, mas também o aprimoramento da oferta dos serviços para os beneficiários”, finaliza.

Fonte e foto assessoria