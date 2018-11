Jogos Escolares da Juventude: duplas do vôlei de praia vencem todas as partidas no 1º dia

14/11/18 - 14:52:17

Equipes estão classificadas para quartas de final

Por Ítalo Marcos

As duplas do Vôlei de praia que estão representando Sergipe nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal (RN), tiveram um dia de vitórias nesta terça-feira, 13. As partidas aconteceram no Aeroclube do Rio Grande do Norte, sendo uma dupla feminina e uma masculina.

Lideradas pelo professor João Andrade, a equipe feminina composta por Agatha Bianca e Anne Karolayne fizeram bonito em quadra e venceram das duplas de Alagoas e Mato Grosso do Sul por dois sets a zero.

Os atletas Allan Adson e Hudney Michell também demonstraram empenho e venceram as duplas de Goiás e Roraima por dois sets a zero. As equipes de Sergipe são formadas por alunos do Instituto Dom Fernando Gomes.

Com as vitórias deste primeiro dia de competições, os atletas sergipanos do vôlei de praia estão classificados para as quartas de final. Nesta terça-feira também tiveram competições de outras modalidades, a exemplo da natação.

Delegação de Sergipe

A delegação de Sergipe, formada por alunos atletas, professores, equipe de apoio, jornalista, repórter fotográfico e fisioterapeuta, desembarcou na tarde de segunda-feira, 12, em Natal (RN). A solenidade de abertura dos jogos aconteceu às 20h desta segunda, no ginásio do Complexo Educacional Henrique Castriciano, com a participação de alunos atletas de todos os estados do Brasil. Durante a cerimônia de abertura, 11 atletas sergipanos desfilaram na quadra carregando a bandeira do estado. O desfile contou também com a participação da delegação convidada do Japão.

A chefe da delegação sergipana e diretora do Departamento de Educação Física da Secretaria de Estado da Educação, Maria Auxiliadora Pires, falou sobre as expectativas para a competição. “Eu espero que os nossos atletas possam obter êxito, pois viemos com esse objetivo e temos muitas chances de trazer bastante medalha para Sergipe”, disse.

A etapa nacional terá 14 modalidades em disputa: basquete, futsal, handebol, vôlei, atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e luta olímpica.

Foto Maria Odilia