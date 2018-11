Judoca paraolímpico pede ajuda à Câmara Municipal de Aracaju

14/11/18 - 12:55:21

por Viviane Costa Cavalcante

O judoca paraolímpico Inaldo Boaventura esteve na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quarta-feira, 14, para pedir auxílio financeiro aos vereadores. De acordo com o atleta, ele irá participar de uma seletiva no estado do Rio de Janeiro e terá que passar 15 dias fora de Aracaju.

“Sou o primeiro deficiente visual do estado a ser formado pela Universidade Federal de Sergipe e tenho bons resultados no judô”, se apresentou. Além disso, Inaldo comanda o projeto da UFS “Judô para todos” voltado para à comunidade carente que vive ao redor da universidade, deficientes e comunidade acadêmica.“Não recebo nada por isso. Inclusive, quem quiser conhecer o projeto, funcionamos de segunda à sexta das 11h às 13h na Universidade Federal de Sergipe”, afirmou.

Com relação à seletiva no Rio de Janeiro, Inaldo informou que enquanto paraatleta é o 3º no ranking. “Como não tenho patrocinadores, nessa última fase preciso da ajuda para participar. Infelizmente muitas pessoas acham que o esporte paraolímpico é brincadeira. Não é. Nós nos doamos e damos o sangue para representar nosso Estado”, finalizou.

Foto: Gilton Rosas