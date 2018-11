MPE PEDE AFASTAMENTO DO PREFEITO DE SÃO DOMINGOS

14/11/18 - 12:43:32

O Ministério Público eleitoral pediu, por meio de ação por improbidade administrativa, o afastamento do Prefeito de São Domingos, Pedro da Silva (Pedrinho do PT) e dos Secretários Municipais de Saúde e de Ação Social, Joana Maria da Silva e Altran Paixão de Macedo, respectivamente.

Além do afastamento, a ação determina a devolução de quase R$352 mil aos cofres públicos por contratar sem licitação uma empresa prestadora de serviços, a ADECON.

Em resposta a ação, foi determinado, por meio de liminar deferida pela juíza Daniela Almeida Bayma, a indisponibilidade de bens do prefeito, dos secretários e de Silvano Messias Caldas de Jesus, representante da empresa ADECON, no valor de R$ 5 mil reais dos seus vencimentos para garantir o ressarcimento do valor representado aos cofres públicos, além da suspensão dos contratos com a empresa ADECON e a demissão dos servidores contratados pela empresa a prestar serviços ao município.

Ainda de acordo com a determinação, o prefeito poderá ser afastado após o trânsito em julgado do processo.

Por: SergipeNotícias