Operação do DHPP prende três envolvidos com homicídios

14/11/18 - 06:08:53

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira, 14, uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão de pessoas envolvidas com homicídios.

A ação, coordenada pela delegada Thereza Simony, diretora do DHPP, contou com o trabalho de 45 policiais civis, envolvendo equipes do DHPP, Grupo Especial de Repressão e Busca (Gerb), Coordenadoria de Polícia da Capital (Copcal), Força Nacional de Segurança Pública e 3a Delegacia Metropolitana.

Até o momento, três pessoas foram presas. A operação continua em andamento. Informações mais detalhadas serão passadas pela delegada Thereza Simony nesta quarta-feira, 14, às 8h30, no DHPP.

Fonte e foto SSP