OUTUBRO: CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL CRESCEU 0,5% EM SE

14/11/18 - 14:34:26

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com a Caixa Econômica Federal, revelou que o custo da construção, medido por metro quadrado (m²), em Sergipe, no mês de outubro do ano corrente, apresentou variação positiva de 0,5%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, setembro último.

Em termos absolutos, o valor do custo médio por metro quadrado, no mês analisado, ficou em R$ 965,81. Na comparação com o mês de outubro do ano passado, o custo registrado assinalou elevação de 4,3%.

Nos dez primeiros meses do ano (janeiro a outubro), o custo médio acumulou alta de 3,3%, em relação ao mesmo intervalo de 2017.

Composição do custo da construção de outubro/2018

Analisando os custos da construção separadamente, verificou-se que do valor total, a fatia de 55%, ou R$ 527,66, correspondeu ao custo com material, enquanto que os 45% restantes, ou R$ 438,15, referiu-se ao valor da mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês analisado, aumentou 1% na comparação com o mês imediatamente anterior (setembro/2018). Por sua vez, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, a alta foi maior, de 5,9%.

Quanto ao custo com a mão de obra, verificou-se diminuição de 0,1% em relação ao último mês de setembro. Quando comparado com outubro do ano passado, observou-se elevação de 2,6%.

NIE/FIES