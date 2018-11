Secretaria da Comunicação da prefeitura de Aracaju seleciona estagiários

14/11/18 - 05:57:14

A Secretaria Municipal da Comunicação (Secom) da Prefeitura de Aracaju abre processo seletivo para contratação de estagiários. São três vagas, com carga horária de quatro horas em turno a ser definido, distribuídas entre a Redação (duas) e o Núcleo de Mídias Digitais (uma). Os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo entre os dias 14 e 23 de novembro.

Para a Redação, podem participar estudantes de Jornalismo a partir do 5º período. O processo seletivo inclui avaliação curricular, prova escrita e entrevista. Os currículos devem ser enviados para o e-mail: jornalismo@aracaju.se.gov.br. A prova será realizada no dia 5 de dezembro.

No caso das vagas do Núcleo de Mídias Digitais, os interessados devem cursar a partir do 3° período de Publicidade e Propaganda ou Jornalismo, ter conhecimento amplo em redes sociais, novas mídias e internet. A seleção inclui avaliação curricular e entrevista. Os currículos devem ser enviados para o e-mail: midiasdigitais@aracaju.se.gov.br.