SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO FUNCIONAM NORMAL NA SEXTA

14/11/18 - 13:24:15

Não será ponto facultativo nas repartições e órgãos estaduais da administração direta e indireta

O governo do Estado de Sergipe informa que nesta sexta-feira, 16, as repartições e órgãos estaduais da administração direta e indireta funcionarão regulamente, já que não foi decretado ponto facultativo nesta data.

Já na quinta-feira, 15 de novembro, feriado nacional do Dia da Proclamação da República, os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência funcionam em regime de plantão para atender as demandas da população.