Simpósio discute lesões de pele na UNINASSAU Aracaju

14/11/18 - 15:37:20

Evento é gratuito e vai debater métodos de tratamento como a oxigenoterapia

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju realiza, no dia 22 de novembro, o Simpósio Sergipano sobre Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele. O evento ocorre das 7h30 às 17h, no auditório da Instituição. A organização é do curso de Enfermagem, coordenado pela professora Silvia Roberta Santana Santos. Foram programadas palestras que visam discutir e suscitar debate em torno do tema.

Durante as palestras, serão abordadas, ainda, questões relacionadas a oxigenoterapia hiperbárica, cuidados com queimados, prevenção de lesões, entre outras. A professora Silvia explica que o simpósio tem o intuito de discutir os cuidados com queimaduras e prevenção de lesões. “É importante frisar que o evento foi planejado e organizado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Segurança do Paciente da UNINASSAU”, esclarece.

O evento é gratuito e aberto ao público e as inscrições devem ser feitas no site extensao.uninassau.edu.br. O participante deve levar material de higiene que será doado a instituições carentes.

Oxigenoterapia

A oxigenoterapia é um método antigo, muito usado para curar doenças do pulmão e do coração. “Seu uso facilita o respirar, melhora o metabolismo do corpo e aumenta a força do coração e dos músculos das pernas e dos braços. A oxigenoterapia refere-se à administração de oxigênio suplementar, com o objetivo de aumentar ou manter a saturação de oxigênio acima de 90%, corrigindo assim os danos causados pela hipoxemia”, explica Silvia.