SUPERINTENDE DO BB VISITA GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS

14/11/18 - 14:21:36

O encontro teve como objetivo reforçar os laços de parceria entre a instituição e o governo do Estado

Com o objetivo de reafirmar as relações institucionais, o governador Belivaldo Chagas recebeu, nesta quarta-feira (14), em seu gabinete no Palácio dos Despachos, a visita do superintendente regional do Banco do Brasil em Sergipe, Cássio Benedito Daltoé. Para o governador, é fundamental reforçar laços de parceria com instituições como essa.

“Temos uma boa relação com as instituições financeiras presentes em nosso estado e considero de fundamental importância manter essa parceria saudável e harmoniosa. E o resultado dessa boa convivência é o desenvolvimento econômico do nosso estado”, declarou Belivaldo.

“Viemos colocar o Banco do Brasil à disposição do governador, nessa fase de transição para o novo governo, e colocar as propostas que o banco tem e que podem auxiliar ele na montagem desse trabalho do plano de governo que foi apresentado. Têm muitas colocações do plano de governo dele, nas quais o banco pode atuar como parceiro, fornecendo condições para o desenvolvimento econômico do estado. Viemos nos colocar à disposição, além de felicitá-lo pela reeleição”, afirmou o superintendente do banco.

Acompanharam a visita o gerente da Agência do Banco do Brasil, Setor Público, João Rogério Corrêa da Silva, e a gerente de Relacionamento do estado, Edênia Magna Teodoro dos Santos.

Foto: André Moreira/ASN