CLÓVIS: PRATICAMENTE O PPS NÃO TEM VEREADOR EM ARACAJU

15/11/18 - 08:40:58

“Aqui praticamente o PPS não tem vereador. Eu tenho mais de um ano que não falo, não escuto, não ouço. Nós temos dois vereadores eleitos pelo PPS que é o Palhaço Soneca e o Fábio Meireles. Eu não incomodo a eles. Eles não me incomodam. Eles tem a vida deles, continuam no partido e o partido continua sem atrapalhar a vida deles”.

O desabafo foi feito pelo ainda presidente do PPS, Clóvis Silveira, que deve assumir na próxima semana um cargo na executiva nacional do partido, já que a presidência deve ficar mesmo com o senador eleito pela Rede, delegado Alessandro Vieira, já que seu partido deve se fundir ao PPS por causa da cláusula de barreira.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Alex Carvalho, no Comando Geral, da rádio Jornal AM 540, Clóvis Silveira, embora não tenha criticado, demonstrou tristeza pelo tratamento que recebeu dos dois vereadores eleitos pelo PPS, que segundo ele, “nunca participaram de ações do partido. Desde que se elegeram eles tem seguido o caminho deles. Eu não incomodo a eles e eles não me incomodam”, contou.

Sobre a situação do PPS em Sergipe, Clóvis disse que caso não terna um cargo no diretório nacional, deve deixar o partido e procurar uma outra agremiação. Ele explicou que “essa fusão não deixa de ter alguns problemas, até porque eu não pretendo ser candidato. Eu não faço partido para mim e o fato de o partido não estar em minhas mãos não tem nenhum problema”, disse Clóvis.

Para Clóvis, “o PPS precisa dele, e ele exige a presidência. Não seria eu que ia impedir essa vinda dele que é assunto de interesse nacional e não interesse de Sergipe. Sergipe nesse momento não representa quase nada. É uma gota d`água com o projeto que está sendo criado a nível nacional. Eu não vejo nenhum problema com a chegada dele”, afirmou.

Sobre os dois deputados eleitos, Samuel Carvalho e Dilson de Agripino, Clóvis disse que tem mantido diálogo, mas não há nada decidido se eles o acompanharão, caso decidam deixar o partido. “Eu tenho conversado com Dilson e Samuel, mas a gente não partiu ainda para decisão. Vai, vem, fica. Estamos conversando porque eles fazem parte hoje também tem interesse no PPS porque nós somos parte integrante desse partido”, disse o ainda presidente.

Munir Darrage