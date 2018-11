MANTER EMPREGUISMO FARTO?

15/11/18 - 00:01:15

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas ainda não acena para divulgação dos titulares de Pastas. Claro que tem nomes já definidos ruminando sua cabeça, mas analisa a posição e o estilo de cada um. Ninguém sob suspeita será convocado, porque há necessidade de expor um Governo acima de tudo honesto. Além, claro, de características novas e visível disposição para trabalhar. É preciso colocar Sergipe em ordem, no que se refere a um bloco coeso, para tirar o Estado que se arrasta há alguns anos sob crise quase que incontrolável.

Para isso vai ser preciso coragem. Muita coragem. Belivaldo sabe que o Estado está com excesso de pessoas indicadas e que não trabalham. E são elas que ganham salários mais altos e dão os maiores prejuízos. Não basta enxugar a máquina com cortes de Secretarias, órgãos e custeios. Tem que por fim a certas mordomias, como celulares para os chefes e chefoides – inclusive familiares – e carros importados locados para levarem madames aos salões de beleza.

Há um exagero nesse segmento de o Estado pagar o luxo de determinadas figuras [até conhecidas] e que não produzem nada.

Isso não é difícil de por um fim. Pior é sustentar indicados de políticos que trabalharam na campanha e se acham no direito de empregar dezenas de parentes e até animais de estimação, além de eleitores que dependem dessas nomeações abusivas. Belivaldo tem consciência que essa é uma questão complicada, porque quem ajudou quer o retorno e até ameaça romper, sem levar em consideração a situação difícil do Estado. E o quê fazer? Adotar posições favoráveis ao povo, nem que isso resulte no afastamento dos ambiciosos.

A título de sugestão: uma reunião com esses líderes que inundam o Estado com os seus favorecidos e mostrar-lhe a realidade em que continuará Sergipe, caso não haja uma redução no peso dos gastos, feita dentro de um entendimento geral, mesmo que isso atinja principalmente dondocas e outras figuras de estimação da família. Belivaldo e os líderes terão que decidir: entre salvar o Estado ou manter a falsa bonança.

LUCIANO RETOMA CONFIANÇA

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, ficou abatido com o resultado do TSE, mas ontem à tarde, depois de conversar com advogados, readquiriu o ânimo.

Já à noite, estava tranquilo e animado para cumprir um novo mandato.

TELEFONEMA SOLIDÁRIO

O ex-deputado José Carlos Machado telefonou ontem para Luciano Bispo, lhe prestou solidariedade e se colocou à disposição para qualquer necessidade.

Colocou a emissora Itabaiana FM para sua utilização.

PARA MORALIZAR O ESTADO

Mulher, filhos, parentes, irmãos e amantes de autoridades não ocuparão cargos apenas para ter salários médios ou altos: terão que trabalhar mesmo.

Belivaldo não fará um Governo que acomode fantasmas.

TEM GENTE NO EXTERIOR

Segundo informação de um político dos corredores palacianos, tem gente nomeada por outros governadores, que ganha alto salário e mora no exterior.

– É bom pedir demissão ou ir preparando o retorno para Sergipe.

OUTRO PROBLEMA DESCARTADO

Também será descartado o famoso nepotismo cruzado, principalmente para esconder relações amorosas extras. Cada autoridade se segure em seus gabinetes.

Não dará mais para fazer a “permuta libidinosa”.

SITUAÇÃO EM ITABAIANA

A situação entre grupos rivais na cidade de Itabaiana preocupa a Segurança Pública, como informou ontem, em off, um delegado da região.

Eleitores de Valmir, Luciano e Maria radicalizam e deixam a cidade tensa.

MDB QUER SE RENOVAR

Um grupo jovem do MDB pretende agregar valores e fazer um rodízio no comando sem isolar ou discriminar ninguém. Acha que está na hora de oxigenação.

Marcos Franco, Sérgio e Fábio Reis conversam sobre essa renovação.

CONVERSANDO COM TODOS

O objetivo do grupo emedebista é colocar gente nova à frente da sigla, ouvindo sempre fundadores do partido como Jackson Barreto, João Gama e Benedito Figueiredo.

O partido precisa ter um perfil mais avançado e jovem em Sergipe.

NOME PARA PRESIDENTE

Sérgio Reis sugere que Marcos Franco seja o presidente da sigla, mas Marcos prefere o nome de Fábio Reis, que é deputado federal e tem força junto à legenda.

Essa força viria do próprio mandato e do seu trânsito em Brasília.

ANOTEM E MEDITEM

O empresário Edvan Amorim é um líder político que age com extrema discrição, muita simplicidade e se transforma em um comando sólido no bloco que atua.

Sem entrar em detalhes: tem uma força extrema e uma influência enorme.

OPOSIÇÃO EM SILÊNCIO

A oposição se mantém em silêncio e não se manifesta. Apenas o senador Valadares (PSB), através do twitter, faz alguns ataques ao Governo em tom raivoso.

A maioria dos políticas atribui essas críticas a questões pessoais.

ALÉM DE FRACA, DIVIDIDA

Uma liderança autêntica do alto sertão disse ontem que a oposição em Sergipe está fraca e dividida. De fato, nenhuma liderança sinaliza para assumi-la.

Na disputa pelo Governo a oposição não foi consistente e nem convenceu.

PODE ATÉ SER GAY

Perguntaram a Jair Bolsonaro se o Ministério das Relações Exteriores será comandado por um homem ou por uma mulher. (O Antagonista).

“Pode ser um gay também”, respondeu o presidente eleito.

SÓ JESUS NA CAUSA

Um deputado estadual eleito disse ontem, sobre a situação das punições na Assembleia Legislativa, que a partir de agora “só Jesus na causa”.

E paciência para aguardar o resultado final.

FICA NO NINHO TUCANO

O senador Eduardo Amorim (PSDB) disse ontem que continuará na política e não deixará o ninho tucano. A partir do próximo ano adotará novas posições.

Amorim acha que a oposição precisa se reciclar em Sergipe.

DISPUTAR ITABAIANA

O nome do senador Eduardo Amorim é cogitado para disputar a Prefeitura de Itabaiana e até avisa que sabe bem os caminhos do executivo.

Admite que não recusa desafios, mas se for convocado vai refletir.

A BARRA ESTÁ MAIS QUENTE

A disputa interna pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros, na grande Aracaju, está fervendo. Todos querem o lugar do prefeito Airton Martins.

Os pretendentes são Ariston Porto e o atual vice-prefeito Alysson Santos.

PODEMOS E ALESSANDRO

O senador eleito Alessandro Vieira foi convidado para ingressar no Podemos, a pedido do seu presidente Álvaro Dias, através do deputado eleito Zezinho Sobral.

O encontro Álvaro Dias e Zezinho Sobral aconteceu na quarta-feira anterior.

AGUARDANDO DECISÃO

Alessandro ainda não respondeu e disse que estava esperando uma decisão da Rede sobre isso, mas que se o partido demorar ele mesmo adotaria uma posição.

Lembrou que os partidos que não atingiram quociente vão adotar alguma medida.

Notas

Fuga de motorista é crime – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por 7 votos a 4, que é crime o motorista fugir do local do acidente de trânsito. A decisão contraria o entendimento do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) e reafirma a constitucionalidade do Artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

0x0

Suspeitos da morte da vereadora – Três pessoas, e não duas como a polícia acreditava inicialmente, estavam no carro de onde partiram os tiros que mataram a vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes. Segundo a TV Globo, que teve acesso ao inquérito de investigação das execuções.

0x0

Depoimento de Lula – Lula da Silva afirmou em interrogatório ontem que quis comprar o sítio de Atibaia, mas desistiu porque o dono não quis vender. “Pensei em comprar o sítio para agradar a Marisa [Letícia, morta em 2017], em 2016. Eu tive pensando, porque se eu quisesse comprar o sítio eu tinha dinheiro para comprar”.

0x0

Marisa compraria sítio – O pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula, disse ontem que a compra do sítio de Atibaia (SP) era uma surpresa de Marisa Letícia para o ex-presidente. “Pelo que ele [Jacó Bittar] me falou, a dona Marisa já sabia e era uma surpresa para o presidente”.

0x0

Duas ideologias – Tereza Cruvinel diz que Bolsonaro confunde o mundo. Indicou um chanceler trumpista, que define a globalização como obra do marxismo cultural. Trata-se de um nacionalista no sentido trumpiano. Mas o superministro da Economia, Paulo Guedes, é um ultraliberal. Como vão conviver as duas ideologias?

0x0

Desemprego no Nordeste – A taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,9% no terceiro trimestre de 2018, mas chega a 14,4% na Região Nordeste, a 13,8% para a população parda e a 14,6% para a preta – grupos raciais definidos na pesquisa conforme a declaração dos entrevistados. Quando analisado o gênero, as mulheres, com 13,6%, têm uma taxa de desemprego maior que a dos homens, de 10,5%.

Conversando

Raça humana – Carlos Ayres Britto, em seu twitter: “há uma parte aí da raça humana que só não é totalmente movida a imobilismo porque faz planos para o passado”.

Filiação é dúvida – Tudo indica que a filiação do senador eleito Alessandro Vieira (Rede) para o PPS não será concretizada.

Fica no MDB – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) jamais deixará o partido que é filiado há anos, mas pode rever posições de mando.

Vendas de Natal – Ainda não se percebe um aumento de vendas no comércio de Sergipe em razão dos festejos de final de anos. Mas a expectativa é boa.

Contatos com bancada – O senador eleito Rogério Carvalho (PT) estaria tratando da montagem do seu gabinete em Brasília e faz contatos com a bancada do seu partido.

Está apelando – O deputado eleito Talysson, filho de Valmir de Francisquinho, agora está apelando para instâncias superiores em Brasília. Perdeu ontem por 7 a 0.

Setor financeiro – O governador Belivaldo Chagas vai trabalhar nesta sexta-feira e faz reunião com membros do grupo de apoio sobre setor financeiro.

Nova batalha – Vários deputados estaduais prestaram solidariedade ao colega Luciano Bispo, que já está consciente de enfrenta uma nova batalha.