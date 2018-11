PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO ALERTA PARA CÂNCER DE PRÓSTATA

Alertar homens e mulheres do campo sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e câncer do colo do útero é o objetivo do programa Saúde no Campo. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 14, no povoado Cercado no município de Campo do Brito em Sergipe.

O produtor rural Domingos da Conceição, 59 anos, realizou o exame de PSA pela primeira vez. “Estou realizando esse exame do PSA pela primeira vez e tenho muito medo de ter câncer de próstata. Uma ação muito importante para a população e uma oportunidade de realizar exames como esses”.

A produtora Delzuita Francisca dos Santos realizou exame de citologia, testes rápidos e participou de uma palestra sobre higiene pessoal e saúde da mulher. “Tem uns 10 anos que fiz esse exame de lâmina. A gente acaba não fazendo por conta da correria do trabalho, filhos, casa. Acaba relaxando e essa ação aqui facilitou muito”.

A assessora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Leilane Oliveira, destaca a importância do programa para homens e mulheres do campo.

“A importância desse programa para o nosso público da área rural é facilitar o acesso desse público à saúde no que diz respeito a prevenção e o diagnóstico. Com esse novo formato de saúde do homem e da mulher, este programa acontece desde 2015, mas antes tínhamos o saúde da amanhã que era chamado o ‘útero é vida’, desde 2009. A estrutura é a mesma e foram agregadas outras ações”, afirma Leilane.

Programa

O programa Saúde no Campo acontece em Sergipe desde 2017. Durante ação, foram disponibilizados 100 testes rápidos, 100 exames de citologia e 150 exames de PSA, além da realização de palestras para homens e mulheres.

“Esta é a terceira ação realizada do programa Saúde no Campo este ano. Uma ação muito importante para o homem e mulher do campo que na maioria das vezes nunca realizaram o exame ou fizeram há muitos anos”, explica o presidente do Senar/ SE, Ivan Sobral.

Para a realização do Programa Saúde no Campo, o Senar/SE conta a parceria dos municípios que ajudam na logística da ação. A secretária municipal de Saúde, Maria Muniz Souza Almeida, enfatizou a importância da parceria.

“Só temos que agradecer essa parceria. Muito importante os exames, as palestras e tudo que está sendo feito. As pessoas idosas para irem ao médico acham difícil e aqui foi uma oportunidade deles estarem presentes. Muito importante para esta população da zona rural”.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria