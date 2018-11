SES E SEED MOBILIZAM MUNICÍPIOS PARA A RENOVAÇÃO DO PSE

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEED), promoveu, nos dias 13 e 14 de novembro, das 9h às 12h, encontro entre os 75 municípios sergipanos para renovação da adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) que é bianual. O biênio 2019/2020 inicia na próxima segunda-feira, 19. O encontro teve como objetivo orientar os municípios sobre as regras, os critérios e o período de adesão ao Programa como também sobre o uso do sistema que estará disponível para preenchimento e impressão do Termo de Adesão que deve ser assinado pelos secretários municipais da Saúde e da Educação.

De acordo com a referência técnica da SES para o PSE, Luciana Boaventura, é importante que os coordenadores divulguem as ações em seus municípios para os gestores e profissionais envolvidos da rede da saúde e da educação pública para que eles se sensibilizem e planejem o cronograma de atividades durante os dois anos de pactuação. “É muito importante para os municípios que esse programa esteja funcionando com qualidade para que as doze ações sejam realizadas de fato e gerem uma melhor qualidade de vida visando o melhor aprendizado dos alunos”, disse Luciana.

Já a coordenadora do PSE estadual na área da Educação, Márcia Furlan, comentou que o PSE tem sido substancial, pela intersetorialidade que proporciona. “É sempre um trabalho conjunto, uma parceria entre a Educação e a Saúde. Hoje vieram aqui os representantes, os coordenadores do PSE das secretarias municipais de Educação e Saúde como também os nossos coordenadores das regionais de educação que são os coordenadores das escolas estaduais. Ao final promovemos um encontro entre esses coordenadores por município para facilitar o encaminhamento das pactuações. Há municípios que trabalham integrados, já conseguem se reunir e pactuar, outros têm uma dificuldade maior, então nossa intenção é realmente aproximá-los, que é uma das nossas ações enquanto coordenadores no Estado, estar fazendo essa articulação nos municípios”, comentou Márcia.

Para Ramon Faria, coordenador do PSE no município de Cristinápolis, o Programa apresentou resultados surpreendentes. “A gente desenvolveu todas as ações, mas a da acuidade visual atingiu quase 100% das escolas mesmo não sendo prioridade. Alcançamos mais de 100 alunos na triagem e 75 já foram atendidos com a consulta oftalmológica e os que precisavam de óculos receberam do Programa. Esse foi um dos destaques do ano. Outra coisa muito importante é a alimentação saudável, ação trabalhada com a nutricionista Amanda Soares que faz parte do NASF, uma parceria que contribuiu muito para dar um desenvolvimento mais harmônico e coerente às ações”, concluiu Ramon.

Foto Flávia Pacheco ASCOM SES