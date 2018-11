Delegada concluí inquérito e Valmir de Francisquinho é indiciado por 3 crimes

16/11/18 - 13:09:19

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), preso no último dia 7, foi indiciado por três crimes, segundo a delegada Thaís Lemos, diretora do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap). A informação foi passada pela própria delegada após conclusão do inquérito.

Valmir de Francisquinho é acusado de participar de um esquema de desvio de taxas cobradas pelo matadouro no município. O prefeito foi indiciado por crime de licitação, excesso de exação qualificada (cobrança indevida de tributos) e associação criminosa. O caso foi encaminhado à Justiça.

A operação desencadeada na manhã do último dia 7 pelo Deotap investiga um desvio de quase R$ 2 milhões entre os anos de 2015 a 2017 da Prefeitura Municipal de Itabaiana em decorrência de desvios de taxas recolhidas no matadouro da cidade.

A investigação chegou à conclusão de que entre os anos de 2015 a 2017 foram abatidos por ano, entre 2.500 a 3.900 animais, e foi recolhido entre R$ 24 mil a R$ 39 mil. Ainda segundo o resultado da investigação, era cobrada aos boiadeiros a taxa de R$ 50 sem observar as formalidades legais, mas na prática apenas R$ 10 eram recolhidos para os cofres municipais. O valor recolhido envolve também o recolhimento dos resíduos dos animais

Valmir de Francisquinho e o secretário de agricultura do município continuam presos no Presídio Militar (Presmil), enquanto outras três pessoas suspeitas de envolvimento estão presas Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf).