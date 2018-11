EMDAGRO IMPLANTA REDE DE FIBRA ÓTICA E AUMENTA SEGURANÇA

16/11/18 - 06:01:09

Buscando modernizar e reforçar sua infraestrutura de tecnologia da informação, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) implantou a rede de fibra óptica ligando a rede corporativa da empresa ao anel em fibra ótica da rede institucional do Estado de Sergipe, com vista a compor um sistema de transmissão digital de alta velocidade, confiabilidade e disponibilidade para a transmissão de dados, voz e vídeo, aumentando a velocidade de acesso à internet em torno de 40 megabytes, ampliando os serviços disponibilizados na rede Estadual de fibra óptica de Sergipe e aumentando a segurança da informação.

O projeto faz parte do acordo de empréstimo firmado entre o Estado de Sergipe e o Banco Mundial, para financiamento das ações e atividades do Programa Águas de Sergipe (PAS), executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos– Semarh, através da UAPAS – Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe, que tem, entre outros objetivos, fortalecer o marco institucional e de políticas para a gestão integrada dos recursos hídricos e meio ambiente no Estado de Sergipe.

A Emdagro está inserida neste Programa, com ações diversas, dentre as quais a recuperação e modernização da infraestrutura da empresa, inclusive de Tecnologia da Informação (TI), vez que as atividades de gestão e execução requerem, cada vez mais, a utilização de sistemas informatizados com maior eficiência e agilidade na resolução das demandas e no registro de informações, necessárias ao bom desempenho das diversas atividades das empresas.

“Para isso é necessário o uso de uma infraestrutura cada vez mais eficiente para o transporte de dados, efetivando o pleno acesso às informações e serviços disponibilizados, possibilitando viabilizar a criação de um ambiente digital de serviços públicos, aperfeiçoando a integração entre a Emdagro e Sociedade”, destacou o presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho, acrescentando que a renovação e reforço na estrutura de TI é uma medida de evolução continuada, imprescindível ao acompanhamento, controle, avaliação e redirecionamento das ações desenvolvidas pelo programa.

Ainda segundo ele, a Emdagro possuía um link de apenas 4 Megabytes de velocidade máxima de acesso para o seu Escritório Central onde funcionam, em média, 210 equipamentos acessando à rede do Estado, via a operadora telefônica “OI” através de cabeamento metálicos e de altocusto. Os sistemas utilizados e o acesso à internet via rede da operadora “OI” pela Emdagro apresentavam constantes interrupções de conexão devido à baixa velocidade do link atual e essa interligação ao anel de fibra óptica institucional, Backbone do Estado de Sergipe, possibilitará à Emdagro acessar e se integrar a todos os serviços informatizadosdos governos estaduais, municipais e federal, sem interrupção e retrabalho.

Fonte e foto assessoria