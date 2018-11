Gestores da Saúde se reúnem com representantes do Estado para falar sobre saúde do homem

Na tarde desta quarta-feira, 14, o secretário adjunto da Saúde de Aracaju, Carlos Noronha, e a responsável técnica pelo Programa Saúde do Homem da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Kátia Silvina Gonçalves, se reuniram com a referência técnica da Saúde do Homem da Secretaria do Estado da Saúde (SES), Demetrius Sérgio Reis, para alinhar estratégias sobre a linha de cuidado da saúde do homem na capital.

Para Noronha, o momento é excelente para partilhar conhecimentos e alinhar algumas questões e experiências devido ao Novembro Azul, além de estabelecer parcerias e políticas de enfrentamento com mais otimismo e assertividade nos desafios apresentados.

“A saúde do homem envolve cinco eixos prioritários: acesso e acolhimento; acidentes e violência; paternidade e cuidado; saúde sexual e saúde reprodutiva, e doenças prevalentes na população masculina. Quanto às doenças prevalentes na população masculina, 75% delas, estão relacionadas às especialidades médicas, que são cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, psiquiatria e a urologia. Para além de fatores genéticos, a saúde, é resultado das escolhas e hábitos ao longo da vida”, esclareceu.

Busca por ajuda

A técnica Kátia Silvina Gonçalves afirma que, de maneira geral, muitos homens levam até o limiar da dor ou, em algumas situações, até o risco de morrer, para buscar ajuda de um profissional de saúde. Segundo ela esse pensamento é uma construção social. “Daí a importância do Novembro Azul para a conscientização de gestores, profissionais de saúde e da população em geral. Para isso a gente precisa mudar essa concepção da masculinidade de não buscar uma ajuda”, explicou.

A referência técnica da SES salientou a importância desta reunião para a construção da linha de cuidado elaborada a partir do município de Aracaju. “Vamos estudar a proposta para que ela seja validada no colegiado representativo, e depois seja integrada ao nosso processo de trabalho. Outra questão bastante importante, foi a elaboração da realização de um Fórum para trabalharmos os eixos que se referem à política da saúde do homem com as demais secretarias municipais do estado”, enfatizou Demétrius.

