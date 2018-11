Governador Belivaldo Chagas participa do Dia Arquidiocesano da Unidade

O governador Belivaldo Chagas acompanhou, na tarde desta quinta-feira (15), no Parque da Sementeira, o Dia Arquidiocesano da Unidade. O evento reuniu milhares de pessoas, de todas as paróquias da Arquidiocese, além de pastorais, movimentos, novas comunidades, famílias religiosas, para um dia de unidade e comunhão cristã. Durante a celebração, Belivaldo foi homenageado e presenteado pela Arquidiocese de Aracaju.

Na ocasião, o governador frisou que o momento é de rezar e agradecer. “A gente vê a alegria das pessoas que aqui comparecem para confraternizar nesse bonito encontro de união pelo bem comum. Graças a Deus, eu vivo mais agradecendo do que pedindo, pois Deus tem me dado mais do que eu mereço. Mas também peço sempre para que ele continue nos iluminando, e para que eu sempre siga o melhor caminho, e possa fazer ainda mais pela vida de todos os sergipanos”, disse o governador Belivaldo Chagas.

A grande festa teve início com a celebração eucarística, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom João José Costa. A santa missa foi acompanhada também pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa e do cônego Monsenhor Carvalho.

Na homilia, Dom João José Costa falou sobre a importância da comunidade viver em comunhão e unidade, buscando celebrar, num só coração e numa só alma, a alegria de ser Igreja, buscando fortalecer o sentimento de pertencimento à Arquidiocese, com uma adesão cada vez maior à sua ação evangelizadora. “Se aqui estamos é porque queremos viver na unidade. Aqui está diante do senhor, a igreja particular do senhor! Os filhos e filhas de Deus, cuja fé não se deixam abalar. Estamos aqui reunidos para celebrar a unidade arquidiocesana, em nome do nosso Deus, pai da bondade e misericórdia, que nos uniu em louvor ao criador de todas as coisas, que por amor nos enviou Jesus, cujos ensinamos nos tornou irmãs e irmãos”.

Homenagem

Ainda durante a celebração, Belivaldo foi homenageado e presenteado pela Arquidiocese de Aracaju com o livro Dia a Dia com o Evangelho. Na oportunidade, o arcebispo fez um agradecimento especial ao governador, por colaborar para que a Igreja possa levar a mensagem de amor e paz entre os homens.

Após a missa, a programação seguiu com apresentações culturais, Terço Luminoso e um grande show musical. O evento também proporcionou Espaços do Perdão e da Misericórdia, Espaço da Juventude e a Feira Vocacional.

Foto Jorge Henrique