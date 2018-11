POLICIAL DO GETAM É VITIMA DE ACIDENTE DURANTE OCORRÊNCIA

16/11/18 - 15:22:14

Um policial militar do Getam sofreu um acidente com uma motocicleta no inicio da tarde desta sexta-feira (16).

As informações são de que o militar que estava em companhia de outros policiais, seguiam para atender uma ocorrência no bairro Santo Antonio, em Aracaju, quando teria desequilibrado e acabou caindo.

O policial foi socorrido e encaminhado para o hospital onde ele foi atendido e em seguida liberado, já que teve apenas escoriações.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias

Munir Darrage