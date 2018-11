PRESO HOMEM SUSPEITO MATAR EX-COMPANHEIRA EM SÃO CRISTÓVÃO

16/11/18 - 13:44:21

Foi preso na manhã desta sexta-feira (16) um homem suspeito de matar a ex-companheira, Karolaine dos Santos, 21 anos, com golpes de faca na última terça-feira (13), no município de São Cristóvão.

Karolaine foi assassinada quando foi até a residência do ex-companheiro para buscar o filho do casal de 3 anos. Ela foi esfaqueada dentro da residência e tentou correr, mas não resistiu e morreu na calçada. A arma do crime foi apreendida pela polícia.

O acusado de cometer o crime foi localizado em uma área de matagal, no município de Salgado, onde estaria escondido.

Após a prisão, José Rivaldo Santos, suspeito de ter praticado o crime prestou depoimento por mais de duas horas no final da manhã de hoje na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).