Região Metropolitana registra queda de 68% nos índices de assaltos a ônibus

16/11/18 - 16:42:47

Informações foram divulgadas pelo Setransp, que apontou a maior diminuição dos registros na comparação entre os anos de 2016 e 2018. Na comparação entre 2017 e 2018, a queda foi de 50,44%

Dados divulgados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) apontam queda de 68,11% na quantidade assaltos a ônibus na Região Metropolitana da capital sergipana nos meses de janeiro a outubro deste ano.

Até o mês de outubro, foram registradas 448 ocorrências, contra 1.405 no ano de 2016. Comparado com o ano de 2017, a diminuição foi de 50,44%, quando foram registrados 904 casos.

O resultado positivo é fruto de um trabalho constante realizado pela Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), em parceria com a Guarda Municipal de Aracaju e o Setransp. O comandante do Policiamento da Capital, coronel Vivaldy Cabral, destacou a importância das ações conjuntas.

“Realizamos um trabalho em grupo e planejado desde 2016, através de análise dos pontos principais onde estavam acontecendo os assaltos. Além disso, com a parceria da GMA, fizemos abordagens nos terminais mais críticos. A Setransp também foi importante neste processo, porque promoveu melhorias na qualidade das câmeras instaladas nos ônibus, o que facilitou a identificação de suspeitos. Esse trabalho de união de forças resultou nessa diminuição considerável, que deverá decrescendo, afinal nosso trabalho é continuado”, afirmou.

Ações do Governo

Para contribuir ainda mais com a melhoria dos serviços de Segurança Pública prestados à população, o Governo do Estado tem realizado diversos investimentos que atingem de forma positiva a Região Metropolitana de Aracaju. Um deles é a realização do concurso da PMSE, que vai inserir em todo o estado, 330 novos policiais militares.

Além disso, o governador Belivaldo Chagas firmou parceria com o Governo de São Paulo, para a implantação do Sistema Detecta em Sergipe. O Detecta é um sistema de prevenção e investigação criminal que promove a integração de bancos de dados e câmeras de diferentes instituições, que monitoram áreas específicas, veículos e suspeitos, auxiliando as polícias, de modo integrado, no combate ao crime.

Fonte: ASN