SMTT instala 24 novas placas em Aracaju

Quem circula pela capital sergipana já tem visto nas vias mais movimentadas da cidade a presença de novas placas de sinalização turística. A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), fez a instalação das novas 24 placas indicativas de pontos turísticos e serviços essenciais. Esta sinalização vertical é fundamental para a comunicação e acessibilidade, tanto para a população, quanto para os turistas que visitam Aracaju. A implementação das placas foi finalizada esta semana.

Há sinalizações novas, por exemplo, nas avenidas General Calazans, Alcides Fontes, Airton Teles, Ivo do Prado, Augusto Franco, Hermes Fontes, Francisco Porto, Gonçalo Rollemberg Leite, Pedro Valadares, Acrísio Cruz, José Freitas Andrade e na rua São Cristóvão. “As 24 placas já foram instaladas e já estão cumprindo o seu objetivo, que é o de informar a todos os pontos turísticos da cidade. Faltam apenas pequenos ajustes de nivelamento em alguns locais e a empresa responsável pelo serviço já está fazendo este trabalho”, informa Daniel Silva, analista de Mobilidade da SMTT.

O superintendente interino da SMTT, Renato Telles, ressalta a importância das placas também para a mobilidade urbana. “As sinalizações turísticas tornam a cidade mais transparente, inteligente e são importantes também para a questão da mobilidade, que é uma preocupação da SMTT e da Prefeitura de Aracaju”, afirma.

Investimento

O investimento é de R$ 418 mil, provenientes de um convênio com o Ministério do Turismo (MTur), e contempla a confecção, montagem e instalação do material. A ação reforça o projeto iniciado em 2009, na gestão anterior do prefeito Edvaldo Nogueira, quando foram instaladas 142 placas. A administração seguinte não deu continuidade ao processo.

16/11/18 - 16:06:37