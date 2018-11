TRT20 PROMOVE A VII CONFERÊNCIA DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO NO DIA 19

16/11/18 - 14:36:39

Com o tema “Violências no Trabalho: Enfrentamento e Superação” acontece no próximo dia 19/11, às 9h, a VII Conferência do Programa Trabalho Seguro. O evento será realizado no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20).

O tema da sétima edição da Conferência coincide com a mesma temática que será trabalhada durante o biênio 2018-2020 do Programa Trabalho Seguro. O tema foi proposto pelo Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro e aprovado pelo presidente do TST e do CSJT, ministro João Batista Brito Pereira.

A Conferência, que faz parte das ações do Programa Trabalho Seguro, terá como facilitadora a professora Juliana Corbal, Procuradora do Trabalho titular do 1º Ofício Geral da Procuradoria do Trabalho do Município de Vitória da Conquista (PRT 5º Região). A palestrante também ocupa o cargo de Vice-Coordenadora Nacional da CODEMAT (Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho) do Ministério Público do Trabalho.

O evento é voltado para profissionais das áreas gerenciais, empresários, profissionais da Saúde e Segurança do Trabalho e demais interessados. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no dia e local da conferência.

Programa Trabalho Seguro

O Programa Trabalho Seguro é um programa nacional de prevenção e combate a acidentes e doenças de trabalho, criado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O principal objetivo é reduzir o número de acidentes no trabalho, por meio da formulação e execução de projetos e ações voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da política nacional de saúde no trabalho.

Em Sergipe, o programa é executado pelo GETRIN20, que, além do TRT da 20ª Região, é formado por Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Advocacia-Geral da União (AGU) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Por Daniela Sampaio