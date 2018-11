ITABAIANA É FINALISTA DA JORNADA EDUCAÇÃO ALIMENTAR DO FNDE

Das 460 escolas participantes da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental (EAN) de 2018, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Nacional da Educação (FNDE), o Município de Itabaiana mais uma vez se destaca ao ser finalista da jornada.

Desta vez, três creches do município ganharam o destaque nacional: Maria Nunes Peixoto, Judite Dantas e Vovó Nininha. Lembrando que a Vovó Nininha foi uma das campeãs da edição de 2017. As três, cumpriram, perfeitamente, os quatros desafios lançados pelo EAN: oferecer comida de verdade na escola, promover a alimentação adequada de alimentos para o público infantil e envolver a família das crianças na alimentação escolar.

Agora, as unidades educacionais receberão o Selo da Jornada; e os coordenadores, professores e nutricionistas envolvidos na campanha receberão uma menção honrosa pela participação, kit com publicações sobre alimentação saudável, divulgações das ações na revista eletrônica do FNDE e vão esperar pela seleção de 50 finalistas, com melhores desempenhos, que terão as atividades publicadas em um livro do FNDE.

DESTAQUE NO ESTADO

De Sergipe, Itabaiana foi a única com três creches finalistas, as demais, Siriri e Nossa Senhora do Socorro, tiveram apenas uma escola na final. A Jornada de Educação Alimentar e Nutricional tem como objetivo incentivar o debate e a prática das ações de educação alimentar e nutricional dentro do ambiente escolar.

Fonte e foto assessoria