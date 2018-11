PMA FAZ MELHORIAS PARA SEGURANÇA DO TRANSPORTE PÚBLICO

17/11/18 - 05:01:07

A Prefeitura de Aracaju atua de forma permanente para promover maior segurança e qualidade de vida aos cidadãos que utilizam o transporte público na capital. As ações, desenvolvidas através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), e operacionalizadas pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA), refletem uma atuação preventiva e ostensiva nos espaços públicos, com ênfase nos terminais de integração. Para isso, são efetivadas estratégias de inteligência policial, utilização de novas tecnologias, além do empenho dos guardiões e trabalho conjunto com os demais órgãos de segurança.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, vem sendo implementadas as estratégias necessárias para tornar Aracaju uma cidade cada vez mais segura para os seus munícipes. “O prefeito Edvaldo Nogueira aprimorou os métodos de segurança na capital e os resultados são mais que positivos. Além da operação Terminal Seguro, que promove maior cobertura aos terminais de integração, também houve a implantação do sistema de videomonitoramento, que é uma dessas ações inovadoras, através da qual otimizamos o processo de segurança, com um monitoramento preciso e com rápida resposta”, indicou o secretário.

A partir da análise de indicadores da Segurança Pública os trabalhos são intensificados nas áreas com maior vulnerabilidade. O resultado dessas ações se reflete nos dados divulgados na última quarta-feira, 14, pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp). Foi registrada, durante o mês de outubro, a redução em 68% nos índices de assaltos a ônibus em relação ao ano de 2016.

Para o gestor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Renato Telles, os resultados positivos são alcançados por meio de um trabalho integrado. “A integração das secretarias sempre foi uma orientação do prefeito Edvaldo Nogueira e os benefícios desta ação em conjunto já podem ser vistos, a exemplo da diminuição do número de assaltos ao transporte público. A Guarda Municipal também tem atuado fortemente nos terminais da cidade, tendo uma participação fundamental na redução dos assaltos. A população é a grande beneficiada, pois tem utilizado um transporte mais seguro”, reforçou o superintendente.

Operação Terminal Seguro

Realizada desde fevereiro de 2017, a operação Terminal Seguro intensifica a segurança, especialmente, nos seis terminais de integração da capital. A operação é desenvolvida de forma permanente, e envolve a atuação diária de aproximadamente 30 guardiões.

De acordo com o diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju, o subinspetor Fernando Mendonça, além das escalas que contemplam a permanência de guardiões nos terminais, em horários estrategicamente estabelecidos, a ação envolve diversos grupamentos da corporação como é o caso da Ronda da Capital (Rondac), Grupamento Especializado em Motopatrulhamento (GEM), Grupo Tático Operacional (GTO), entre outros. “Toda a Guarda Municipal se envolve nesse patrulhamento e acompanhamento dos terminais. Além dos guardiões dispostos nos respectivos terminais, são realizadas rondas no entorno desses pontos e mantemos equipes estrategicamente dispostas para atender as necessidades durante os percursos dos ônibus”, explicou Fernando Mendonça.

O diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju reforça o compromisso da corporação para contribuir com a segurança dos usuários do transporte coletivo na capital. “Estamos trabalhando, cotidianamente, baseados nas diretrizes do planejamento estratégico da Prefeitura, que visa contribuir de forma cada vez mais eficiente para ampliar a segurança no transporte público”, destacou Mendonça.

