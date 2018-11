Polícia Civil apreende armas e drogas em festa com som alto no interior

17/11/18 - 06:27:47

No local foram apreendidos veículos, equipamentos de som, armas e drogas

Policiais civis da Delegacia de Areia Branca, com apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante três pessoas responsáveis por organizar uma festa com mais de 200 pessoas, na qual estava sendo utilizado som em alto volume, configurando crime de poluição ambiental. As investigações apontaram que no local, uma chácara localizada na zona rural do município, estava sendo constantemente utilizada para essas festas.

No planejamento da operação, a Polícia Civil apurou que moradores da localidade estavam com problemas de saúde devido ao excesso de barulho, provocado pelas festas que aconteciam há cerca de um ano no local. Em pleno feriado, equipes se dirigiram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

No local, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, com 11 munições intactas; dois carros; além de um equipamento conhecido popularmente como “paredão”, com vários instrumentos de emissão de som e dois sons de mala. Também foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, assim como de um Narguilé, compartilhado entre os usuários da festa.

De acordo com o delegado Cleones Santos, ainda não foi possível saber a quem pertencia as armas e o material apreendido. As organizadoras do evento e o proprietário dos “paredões” foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Areia Branca.

“Há relatos de moradores do povoado Guidinha que o ‘paredão’ é tão potente que as portas e janelas das casas chegavam a tremer. Já temos em nossas mãos relatórios médicos que comprovam que nesse período que ocorreu as festas na localidade, pessoas ficaram doentes devido ao excesso de barulho. Não bastasse o evidente crime ambiental, o local também servia de ponto de encontro de criminosos, que bebiam e usavam drogas e depois saiam para praticar crimes em Areia Branca e nas cidades vizinhas”, concluiu o delegado.

Fonte e foto SSP