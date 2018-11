13 ÓRGÃOS ABREM AS INSCRIÇÕES PARA 1300 VAGAS NESTA SEGUNDA

Somente no Comando da Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (FAB) são 417 vagas de nível superior para profissionais da área de saúde, além de assistente social. Há oportunidades para diversas especialidades de médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e para profissionais formados em serviço social e terapia ocupacional.

Também abrem nesta segunda as inscrições para o concurso de Polícia Militar de Minas Gerais. As oportunidades são para 90 vagas de músicos e 60 vagas para o quadro de soldados da saúde. As remunerações são de até R$ 3.506.