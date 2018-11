ADVOGADO PODE SER PROCESSADO APÓS FAZER DENÚNCIAS

Pelo jeito as denúncias apresentadas de forma responsável, com fotos e documentos, pelo advogado militante na área militar, Dr. Márlio Damasceno, que solicitou apuração por parte do Ministério Público Estadual, desagradou o antigo subcomandante e atual comandante em exercício do CBMSE, que oficiou a Procuradora Geral do Estado, no dia 10 de outubro do corrente ano, solicitando possível ajuizamento de ação.

No ofício encaminhado a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o coronel Matheus, que assina o ofício, diz que as denúncias vêm prejudicando a imagem da corporação e ao bom andamento dos trabalhos.

Lamentável a postura do comando do CBMSE, pois as denúncias foram feitas sempre de forma responsável, tanto é que recebeu o devido acolhimento por parte do Ministério Público Estadual, através da Dra. Euza Maria Gentil Missano, Promotora de Justiça.

Pelo que se observa, o comando do CBMSE se sentiu incomodado com as denúncias, como já dito, de forma responsável, com fotos e documentos, que mostram a situação de falta de manutenção em viaturas, motos aquáticas, lanchas e equipamentos, além de equipamentos abandonados no centro de manutenção (CEMAM), veículo que estava parado pela simples falta de uma bateria, baixo efetivo, falta de mergulhadores e guarda-vidas, dentre outros fatos.

Se não fossem estas denúncias responsáveis, certamente a situação estaria pior, pois jamais foi interesse do citado advogado prejudicar quem quer que seja, mas como profissional atuante na área militar, procurou solucionar os problemas da corporação e, assim, que fosse prestado um serviço de qualidade à população sergipana.

O advogado se disse tranquilo e aguardará alguma posição por parte da PGE, que tem à frente uma procuradora geral bastante ética e responsável, mas também adiantou que irá oficiar a OAB/SE, através do presidente, Dr. Henri Clay Andrade, para que a entidade possa acompanhar pari passo os fatos, pois é inadmissível que tentem pressionar um advogado militante da área, para que não denuncie os problemas e mazelas existentes na corporação, bem como, será oficiado o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), deputado estadual Capitão Samuel Alves Barreto, acerca deste fato.

Como perguntar não ofende, será que o senhor Governo do Estado concorda com este gesto anti-democrático?

Só lembrando que os fatos foram também denunciados por outros órgãos de imprensa, mostrando a credibilidade das informações, bem como, que o blog Espaço Militar não pertence e nem tem nenhum vínculo com a AMESE.

O blog Espaço Militar e o advogado Márlio Damasceno, sempre tiveram respeito à instituição Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, mas não se acovardarão jamais de denunciar tais fatos, pois está em risco, é a vida dos bravos soldados do fogo e da população em geral, que precisa de uma corporação com seus equipamentos em perfeito estado de uso para os devidos salvamentos e para garantir as brilhantes atuações destes.

Fonte blog Espaço Militar