EX-DEPENDENTES SÃO INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO

18/11/18 - 08:59:53

O Batalhão da Restauração, uma instituição idealizada pelo deputado estadual capitão Samuel Barreto, já começou a inserir no mercado de trabalho ex-dependentes químicos.

O projeto visa recuperar pessoas que tem problemas com as drogas, desde o alcoolismo até o uso de entorpecentes e para isso, o deputado criou o Batalhão da Restauração que hoje atende a centenas de pessoas que foram em busca de socorro e lá encontraram.

Esta semana, o capitão Samuel comemorou a reinserção de um abrigado no Batalhão e que já está trabalhando com carteira assinada. O jovem foi contratado pelo restaurante “Comida Caseira do Silvio” que acreditou no projeto e na recuperação do jovem.

Após a contratação, Samuel comemorou e disse que “grandes parceiros, como o Silvio ‘da comida caseira’, tornam possível o sonho de continuar restaurando vidas do submundo das drogas”, disse o deputado.

O parlamentar aproveitou para solicitar que outros empresários também colaborem para que outros jovens possam sair do mundo das drogas e voltar ao trabalho. “Além de ajudar doando alimentos, ainda abre vagas de emprego para os residentes libertos. Depois do tratamento, dar continuidade à vida é o momento mais decisivo. Por isso, pedimos o apoio de todos os amigos e empresários que acreditam no nosso projeto”. concluiu Samuel.