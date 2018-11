MÁQUINA SANEADORA AUXILIA E OTIMIZA LIMPEZA DAS PRAIAS

O cartão postal de cidades localizadas na costa é, com certeza, a praia. Seja para visitante ou morador, o fato é que o local é um grande atrativo e pode ser considerado como uma espécie de termômetro da limpeza da cidade, já que é um espaço muito visado. Além disso, por serem parte do abrigo para a vida marinha, todo o cuidado é pouco quando se trata de limpeza de praias. Em Aracaju, além da coleta manual do lixo, uma máquina saneadora auxilia nesse cuidado de segunda a sábado.

A saneadora é uma espécie de grande peneira acoplada a um trator que passa pelas praias de Aracaju recolhendo o lixo que, eventualmente, não foi recolhido de maneira manual. A máquina recolhe pequenos resíduos a uma profundidade de até 20 cm e armazena em um compartimento com capacidade para até 750 litros que depois é esvaziado em uma caixa estacionária.

De acordo com o diretor de Operações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Moraes, a saneadora percorre a área entre o farol do bairro Coroa do Meio e o antigo hotel Parque dos Coqueiros e, ao todo, 12 equipes de agentes fazem o trabalho de recolhimento do lixo durante seis dias da semana. “Essa limpeza é realizada nessa área porque são locais em que a faixa de areia é maior e não tem bares. A partir do Parque dos Coqueiros, já temos os bares, o que dificulta a passagem da máquina. Nessa área, contudo, agendamos o dia para que possamos fazer o trabalho, no entanto, os donos desses estabelecimentos são cientes da necessidade de cuidar da área e, por isso, realizam a coleta do lixo”, explicou o diretor.

A limpeza é dividida em quatro trechos da área estabelecida e é bastante eficaz. “A saneadora consegue alcançar lugares que a limpeza manual não atinge, então, ela é fundamental para complementar o trabalho. Com a praia limpa, as pessoas sentem mais prazer em desfrutar do ambiente, sem contar que os turistas ficam com a boa impressão das nossas praias, o que, consequentemente, atrai mais pessoas à nossa cidade”, ressaltou Bruno Moraes.

Quem tem gostado do resultado é o comerciante Jailton de Andrade, dono de uma barraca que funcionar na praia da Atalaia. “A limpeza por aqui tem sido cada vez melhor. O lixo é recolhido nos dias certos e todos os dias eu vejo a máquina passando por aqui. Dá gosto de trabalhar num lugar limpo, sem contar que os clientes também gostam bastante”, contou.

Com a praia mais limpa, Rivaldo Leal dos Santos tem mais satisfação e tranquilidade em levar a filha, de 7 anos, para andar na praia a aproveitar os dias de sol. “Se a praia está suja, tem o risco de machucar o pé com alguma coisa que foi jogada na areia. Mas, sempre que venho à praia, encontro tudo limpo, tanto na faixa de areia como na parte da orla mesmo”, destacou.

A turista do Estado de São Paulo, Emília Santos, sempre vem a Aracaju e faz questão de passar um tempo apreciando o mar da capital. Para ela, a limpeza é um cartão de visita. “É muito melhor estar numa cidade limpa e o que vejo é que Aracaju está cada vez melhor neste sentido. Sempre que posso, venho a Aracaju e admiro a limpeza da cidade, ainda mais da praia, que é um lugar que gosto muito de frequentar”, frisou.

