PM PRENDE 3 HOMENS ACUSADOS DE ROUBO E RECUPERA DUAS MOTOS

18/11/18 - 06:51:22

Na noite de sábado (17), Policiais Militares da 5 CIPM efetuaram a prisão de três indivíduos no Povoado Mussuípe, município de Neópolis, acusados de terem praticados dois roubos na localidade.

A ação iniciou-se quando a guarnição foi informada que uma motocicleta Honda Bros cor verde havia sido roubada numa propriedade rural. De imediato duas viaturas da 5 CIPM foi até a localidade e após sucessivas rondas se depararam com quatro indivíduos em duas motocicletas, sendo uma delas a que foi roubada, e que ao avistarem as viaturas empreenderam fuga. Iniciada a perseguição entre os povoados Boa Esperança e São Vicente, dois deles que estavam na motocicleta verde caíram e foram presos e os outros dois continuaram a fuga e dispararam tiros contra os policiais militares que tentaram se proteger dos disparos e revidaram a injusta agressão conseguindo prender os outros dois que conduziam a motocicleta preta, sendo que um deles foi atingido e socorrido ao hospital de Propriá. Com os suspeitos, além das duas motos roubadas também foi apreendido o revólver calibre .38 usados pelos autores para praticar os assaltos. Estes indivíduos também assaltaram uma mercearia e um bar no povoado Mussuipe onde as vítimas reconheceram eles como os autores.

Foram presos em flagrante nesta ocorrência João Marcos da Silva Cunha, José de Oliveira Vanderlei, Deivide Andrade Santos e o outro conhecido por “Alemão” e “galego” não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Foram recuperadas duas motocicletas Honda bros roubadas por estes individuos, sendo uma na cidade de Nossa Senhora das dores e a outra em Propriá e o revólver calibre .38.

Fonte: 5 CIPM