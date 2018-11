A eterna loira do Tchan continua linda! Carla Perez curtiu um passeio de barco neste domingo (18) e mostrou que continua belíssima

19/11/18 - 02:07:56

Ainda em clima de festa com o aniversário de 41 anos, a ex-dançarina aproveitou o dia no mar: “E hoje teve mais comemoração!!! O passeio foi muito gostoso! Se pudesse vivia no mar!! #Gratidão”, escreveu.

Durante a semana, Carla ganhou uma declaração de Xanddy: “Você e a mulher da minha vida. Sou completamente apaixonado por você. Muito obrigado por você cuidar tão bem de mim e ter vindo passar seu aniversário comigo.”, disse durante sua apresentação no Folianópolis.

Fonte/Foto: globo.com