Alessandro Vieira sobre Clóvis Silveira: “nunca tive contato com essa pessoa”

19/11/18 - 10:00:56

Desde a semana passada que o ainda presidente do diretório estadual do PPS, Clóvis Silveira, vem demonstrando descontentamento com a posição adotada pelo senador eleito, delegado Alessandro Vieira (Rede), que deve ir para o PPS, por conta da cláusula de barreira que seu partido não atingiu, já que em nenhum momento o procurou para uma conversa.

Clóvis Silveira demonstra em suas entrevistas que não pretende polemizar, porém na manhã desta segunda-feira (19), afirmou que não participará das decisões do partido em Sergipe, caso Alessandro assuma a direção estadual e aproveitou para sugerir que o delegado calce a “sandália da humildade”. “Tendo em vista o projeto nacional, a vinda de Alessandro para o PPS é importante sim, mas quero deixar claro que não participarei das decisões do partido em Sergipe. Acho que farei parte da direção nacional, até porque não tenho partido, o que tenho é amigos. Ele precisa calçar a sandália da humildade”, afirmou em entrevista ao radialista Alex Carvalho, no programa Comando Geral.

Também na manhã de hoje, o senador eleito mais votado em Sergipe, delegado Alessandro Vieira preferiu não polemizar o assunto, inclusive não citando seu nome de Clóvis, alegando que não o conhece, preferindo o chamar de “essa pessoa”. Ao ser questionado sobre o que teria dito Clóvis, Alessandro afirmou que “não tenho nada a responder. Não tive nenhum contato com essa pessoa. Não existe polêmica, não existe debate. A nossa conversa é com a direção nacional do partido. Ele que deve explicar suas falas. Eu sou responsável pelos meu atos” , afirmou Alessandro.

Sobre a sua ida para o PPS, o delegado explicou que essa é uma conversa que vem sendo mantida, inclusive com membros da própria Rede, mas que ainda não tem nada definido e que está sendo tratada com o presidente nacional do PPS.

Ainda sobre a possível fusão com outro partido, Alessandro Vieira disse que “tudo tem sido feito de forma clara e transparente. O grupo que compõe a Rede em Sergipe não vai abrir mão dos seus princípios, ninguém vai repetir o que vem sendo feito até agora, fomos chamados para fazer o novo”, disse o delegado em entrevista ao radialista Carlos Ferreira no Jornal da Xodó em Rede.

Foto Carlinhos Ferreira