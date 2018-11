Aperipê transmite 35° edição do Festival de Artes de São Cristóvão

19/11/18 - 13:16:40

O último final de semana foi recheado de cultura nas ondas das rádios Aperipê AM e FM. A transmissão, ao vivo, das três noites da 35° Edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), deixou os sergipanos ainda mais próximos de tudo que aconteceu no evento.

Além do som dos shows, na íntegra, os sergipanos ouviram entrevistas com personalidades relevantes dentro do cenário informativo das artes e cultura sergipana, tudo sob o comando da apresentadora do Programa Mural, Tanit Bezerra.

Passaram pelo estúdio, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que falou sobre a parceria com a Fundação Aperipê (Fundap) e a importância da nossa transmissão para todo o estado; o turismólogo Paulo César de Oliveira; a agente de viagens, Tamara Santos e a jornalista Solange Gomes. Também concederam entrevista sobre o cenário cultural e histórico do estado o diretor do Centro de Arte e Cultura, Guga Viana e a coordenadora do Espaço D’ época, Sayonara Viana.

A Fundação Aperipê, em parceria com a prefeitura de São Cristóvão, também levou uma estrutura audiovisual para registrar e editar, em formato de especial, os principais shows do Fasc. O material será exibido durante a programação do final de ano, no mês de dezembro.

