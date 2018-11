Assistência Social de Itabaiana ganhará duas novas unidades de apoio

Com mais de R$ 500 mil reais de investimentos, essa será a primeira vez que um CRAS e um CREAS terão prédio próprio, já que os demais do Município sempre funcionaram em imóveis alugados

A Prefeitura de Itabaiana, por meio da Secretaria de Obras, está em processo para a construção de mais duas obras na cidade. Com recursos federais e do próprio município, serão construídos um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Bairro São Cristóvão e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no Bairro Oviedo Teixeira. As obras terão um investimento superior a R$ 500 mil reais. De acordo com a secretária de Obras, Deilza de Assis, as futuras construções passam pela fase de processo licitatório na Caixa Econômica.

Essas unidades marcarão a história da Assistência Social de Itabaiana, já que será a primeira vez que um CRAS e um CREAS terão prédio próprio, construído pela gestão municipal. O dois CRAS e o CREAS existentes no município sempre funcionaram em prédios alugados. “É uma conquista bastante significativa para o nosso município. Com essas duas unidades, vamos poder ampliar a oferta de serviços e assim alcançar mais comunidades de nosso Município”, disse Hosanir Costa, secretária de Desenvolvimento Social.

