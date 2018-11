BANESE E BANESE CARD PARTICIPAM DE FEIRÃO DO “LIMPA NOME”

19/11/18 - 07:11:12

Nova edição do ‘Limpa Nome’ acontecerá nos dias 19 a 23, no Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Tiradentes (Unit), à rua Lagarto, 264, no horário das 8h às 16h

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) e o cartão de crédito Banese Card participarão, na próxima semana, de mais uma edição do “Mutirão Limpa Nome: Acertando suas Contas”. Durante o evento, o consumidor que estiver inadimplente poderá negociar suas dívidas para limpar seu nome e voltar a ter crédito.

A nova edição do mutirão de negociação de dívidas acontecerá nos dias 19 a 23, no Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Tiradentes (Unit), à rua Lagarto, 264, no centro de Aracaju, no horário das 8h às 16h.

Este ano, além do Banese e do Banese Card, participam da campanha do “Limpa Nome” as empresas Energisa, Deso e GBarbosa/Cencosud. De acordo com os participantes do mutirão, serão oferecidos descontos especiais nas operações de negociação.