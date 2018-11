Belivaldo acompanha novenário de Nossa Senhora do Amparo em Riachão do Dantas

19/11/18 - 05:12:55

Iniciadas no dia 11, as homenagens seguem até o dia 21 de novembro, quando se comemora a Festa da Padroeira

O governador Belivaldo Chagas compareceu, neste sábado (17), à 6ª noite do novenário de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Riachão do Dantas, município distante 99 km de Aracaju. Iniciadas no dia 11, as homenagens seguem até o dia 21 de novembro, quando se comemora a Festa da Padroeira.

“É com muita alegria e satisfação que vim aqui, ao lado de amigos queridos de Riachão, acompanhar essa linda noite de novenário. Nesse momento, a gente sempre agradece por todas as coisas boas que têm nos acontecido e pede que Nossa de Nossa Senhora do Amparo continue nos abençoando e nos guiando no melhor caminho”, disse o governador Belivaldo Chagas.

A missa foi celebrada na Igreja Matriz, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo e presidida pelo pároco Paulo César.

Na leitura da liturgia, o diácono João Antonio convidou a comunidade a se preparar para a vida em Cristo. “O cristão preciso estar vigilante para seguir a vida do senhor. É preciso sempre ter esperança e ser fiel. O povo que era perseguido, Deus veio em auxílio para aquecer os que clamavam. A esperança permaneceu no povo que foi fiel. O que ganharemos permanecendo fiel diante de todas as provações? Ganharemos a vida eterna e iremos ao encontro do Senhor”, disse.

Estiveram presentes ao novenário o prefeito interino de Riachão do Dantas, Pedro Oliveira; os vereadores, Albertino, Junior Lopes e Silvaldo Andrade; o vereador de Pedrinhas, Neudo Cardoso; além das lideranças Chico Boaventura e Simone Andrade e comunidade.

Histórico

O titulo Nossa Senhora do Amparo é muito antigo, remonta a Jesus pregado na cruz, quando entrega sua mãe, Maria, ao apóstolo João. Este representa a todos nós cristãos. Na ocasião, Jesus disse a João: Eis ai tua mãe confiando Santa Maria como Mãe da humanidade, para que Ampare a todos. Durante muito tempo esta dádiva de Jesus à humanidade foi denominada do amparo, sendo representada aos pés da Cruz de Jesus, que era invocado como bom Jesus do Amparo.

A pedido de Nicodemos, São Lucas esculpiu e pintou Maria aos pés da Cruz de Jesus, recebendo o mandato para ser a Mãe de todos. São Tiago levou a pintura para todos os lugares em que foi evangelizar. Daí começa a grande devoção popular a Maria, Nossa Senhora do Amparo. A partir desse ponto, muitos santuários, capelas e igrejas foram construídos em honra da Mãe de Jesus e sua devoção se estende muito forte até os dias de hoje.

Conta-se que Constantino l, o grande, nascido no ano de 274, na véspera de uma batalha da luta pela sucessão, teve um sonho em que viu um escudo com uma cruz e ouviu uma voz que dizia, com este sinal, vencerás. Mandou, então, pintar todos os escudos com a cruz e realmente venceu a batalha, tornando-se Imperador no ano de 306. No ano de 313, ele tornou o Cristianismo a religião oficial do império romano.

Os cristãos então, com liberdade, passaram a meditar mais sobre Cristo e sua Mãe Maria. Referindo-se aos cuidados maternos de Maria, todos queriam se colocar sob o seu Manto Protetor, sob o Amparo de Nossa Senhora. Assim, propagou-se ainda mais o título de Nossa Senhora do Amparo.

