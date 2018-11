CAMPANHA PAPAI NOEL DOS CORREIOS SERÁ ABERTO NA 4ª EM SE

19/11/18 - 15:00:48

O sonho de milhares de crianças de ganhar presentes simples, como carrinhos, bonecas e bolas no Natal, poderá ser realizado graças à solidariedade dos padrinhos participantes do Papai Noel dos Correios, que este ano chega a sua 29ª edição. Em Sergipe, o lançamento da campanha será realizado nesta quarta-feira (21), às 15h, na Agência Central dos Correios, no calçadão da Rua Laranjeiras, em Aracaju.

A partir do lançamento, as cartas estarão disponíveis até 14 de dezembro, nos pontos de adoção que vão funcionar em agências dos Correios localizadas na capital (ACs Rua Acre, CEAC/Shopping Riomar e AC Central) e em mais nove municípios sergipanos: Lagarto, Estância, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Malhador, Japoatã, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro (Shopping Prêmio) e Itabaiana.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha dissemina valores natalinos, como a solidariedade. Em uma corrente do bem, empresa, empregados e voluntários da sociedade se juntam para, dentro do possível, atender aos pedidos de meninos e meninas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

“São crianças cujos pais não podem comprar presentes, e que têm sonhos que muitos padrinhos podem realizar. Essa campanha só acontece graças à grande participação da sociedade, que se sensibiliza e ajuda a alegrar a vida e o Natal de muitas famílias”, afirma o superintendente estadual dos Correios, Israel Bispo dos Santos.

Cartas

Em Sergipe, assim como no restante do país, a coordenação da campanha prioriza cartas escritas por crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental e encaminhadas por escolas da rede pública. Dessa forma, em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, só estão sendo aceitas cartinhas enviadas por unidades de ensino indicadas pelas secretarias municipal e estadual de Educação, além de instituições como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Já no interior do estado, além de escolas públicas e entidades assistenciais, crianças da sociedade também podem participar. A entrega das cartas pode ser feita em qualquer agência dos Correios até o dia 7 de dezembro. É necessário que as cartinhas estejam em envelopes com o endereço completo para entrega do presente. Não é preciso selar. As crianças também devem informar nome e idade, e os pedidos podem ser brinquedos em geral, roupas, calçados e material escolar.

Alcance

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu por iniciativa de alguns empregados, que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartas escritas por crianças, destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, resolveram adotar eles mesmos as cartinhas e enviar os presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.

Ao longo dos 29 anos da campanha, milhões de crianças tiveram seu pedido atendido. Somente nos últimos três anos, foram recebidas mais de 2,6 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. Em Sergipe, somente em 2017, a coordenação da campanha cadastrou 10 mil cartinhas, das quais 7.300 foram adotadas. Todas as informações sobre o Papai Noel dos Correios 2018 podem ser obtidas no blog da campanha: http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.

Serviço

Lançamento da campanha Papai Noel dos Correios em Sergipe

Data: 21/11/2018

Horário: 15h

Local: Agência Central dos Correios – Rua Laranjeiras, 229 – Centro. Aracaju/SE