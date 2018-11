Coaches sergipanas promovem curso o Poder da Ação

19/11/18 - 15:08:49

Com expertise no assunto, Thaissa Amorim e Helena Braz ajudarão a fazer você ter a vida que deseja

Em que ponto você está em relação aos objetivos que pretende alcançar? Onde está o seu foco? Você tem conseguido explorar o seu verdadeiro potencial?Tem alcançado resultados na mesma proporção em que trabalha e estuda? Se essas e tantas outras questões lhe inquietam, está na hora de sair dessa zona que alguns insistem em chama de “conforto” e assumir para si a responsabilidade dessas mudanças.

É fundamental destacar que todas essas respostas estão adormecidas dentro de você, impedindo-lhe de alcançar os seus propósitos e sonhos. No entanto, tudo isso pode ser despertado, propiciando-lhe descobrir e viver uma vidapropositiva e extraordinária. Essa é a proposta do curso “O Poder da Ação” que será ministrado pelas coachesTaíssa Amorim e Helena Braz, no próximo domingo 25.

“ O Poder da Ação é um evento de imersão de um dia, com exercícios práticos, aplicação de técnicas e ferramentas de Coaching Integral Sistêmico desenvolvidas para que os participantes consigam tomar decisões certas, obter respostas de sucesso, reprogramar a sua mente (mindset) para ações rápidas e assertivas”, explicou Taíssa, que é coachintegral sistêmico, analista comportamental, palestrante e trainer.

O treinamento é baseado no livro Best-seller O Poder da Ação, de autoria doMaster CoachPaulo Vieira, presidente da Febracis e PhD em Coaching. As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato através dos telefones 9 9976.5234 ou 9 8819 6158. Mais detalhes podem ser acessados pelo site www.opoderdaacaosergipe.com.br.

Fonte e foto assessoria