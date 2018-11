Confira a programação da festa de emancipação política de Japoatã

19/11/18 - 13:57:39

A Prefeitura de Japoatã irá promover um grandioso evento em comemoração aos 108 anos de emancipação política da cidade e em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, padroeira do município.

As comemorações na cidade começou no dia 18 de novembro com o Primeiro Passeio Ciclístico de Japoatã e contou com a presença de cerca de 600 atletas de várias partes de Sergipe Alagoas e Bahia. A programação irá até o dia 02 de dezembro e inclui uma programação vasta para agradar à todos os gostos.

Na programação esportiva ainda terá Torneio Master de Futsal dividido nas categorias masculino e feminino que será realizada nesta segunda-feira, 19.

No dia 20, na terça-feira, será realizado o Torneio de Futsal Masculino e Feminino com os alnos das escolas municipais. No dia 21 começa a palestra sobre Meio Ambiente e Agricultura com distribuição de mudas gratuitas. Neste mesmo dia à tarde será a vez de colocar o corpo em movimento com o aulão de Fitdance.

Já no dia 22 de novembro acontecerá a Feira Cultural com exposição do trabalho de todas as Secretarias do município. No dia 23 as comemorações começam bem cedo com a alvorada de fogos ás 05 da manhã, em seguida haverá o hasteamento da bandeira, corte do bolo e a exibição do documentário “Japoatã: Memórias da Cidade do Ouro Perdido”, encerramento com show cultural.

E a programação não para por aí, em sua vigésima quinta edição a Festa em Homenagem a Nossa senhora do Desterro, padroeira do município este ano este repleto de atrações para todos os gostos do dia 30 de novembro até o dia 02 de dezembro subirão ao palco bandas de destaque como: o cantor Leó Magalhães, a Banda Caninana, a Banda Amigo Sertanejo, o músico Diego Galã e o encerramento fica por conta do cantor Julinho Porradão.

Ascom Prefeitura de Japoatã