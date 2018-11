Corpo Bombeiros controla incêndio em vegetação no bairro Olaria

19/11/18 - 10:13:46

Foram utilizados 13 mil litros de água para debelar as chamas

Na manhã deste domingo, 18, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação de grandes proporções, por volta das 10h30, no bairro Olaria, na capital sergipana.

No local havia grande risco das chamas atingirem as residências na localidade, porém não houve feridos no local, apenas a queima da vegetação que se tratava de uma área de pastagem de uma propriedade particular.

Cerca de 13 bombeiros militares e três viaturas deram atendimento à ocorrência que durou por volta de 3h. Foram utilizados 13 mil litros de água para debelar as chamas.

Fonte: Ascom/CBM