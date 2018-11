Cumbe irá completar 65 anos de Emancipação Política

Cumbe irá completar 65 anos de Emancipação Política e a gente comemora com muito esporte uma semana inteira do dia 19 a 25 de novembro com o Quinto Jogos da Cidade, com futsal, vôlei, atletismo, natação, ciclismo vídeo game e mito mais. As premiações serão em dinheiro com atletas de várias idades.

Programação:

Dia 19 segunda-feira – Dama às 19h. Local: Ginásio

Dia 19 segunda-feira – Dominó às 19h. Local: Ginásio

Dia 20 terça-feira – Xadrez às 17h. Local: Ginásio

Dia 21 quarta-feira – Vídeo Game às 17h. Local: Ginásio

Dia 22 quinta-feira – Futsal (Masc. e Fem.) ás 17h. Local: Ginásio

Dia 23 sexta-feira – Tênis de Mesa ás 17h. Local: Ginásio

Dia 23 sexta-feira – Vôlei ás 17h. Local: Ginásio

Dia 24 sábado – Queimado às 16h. Local: Ginásio

Dia 24 sábado – Futsal Final ás 18h. Local Ginásio

Dia 25 domingo – Atletismo, Natação e Ciclismo – Atletismo 8 KM (Mas. e Fem.)às 08h Local: Trevo

Ascom Prefeitura de Cumbe