DIA D reúne ações de empregabilidade para pessoas com deficiência e reabilitados

19/11/18 - 14:28:22

DIA D reúne ações de empregabilidade para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS na próxima quinta

Na próxima quinta-feira, dia 22, o acontecerá a edição de 2018 do Dia D – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS. O evento será no pátio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seidh) a partir das 8 horas e contará com serviços gratuitos: oferta de vagas de empregos e de cursos do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), atendimento para a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e INSS, cursos profissionalizantes ofertados pelo Senac, entre outros.

“Será um dia dedicado pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para atendimento a esse público, visando a inclusão no mercado de trabalho. Ocorre em todos os estados. Aqui em Sergipe, contaremos com a participação empresas parceiras e instituições públicas e privadas, além do apoio do Ministério Público do Trabalho, Sesi, Senai, Seac, INSS, Funesa, Rede de Leitura de Sergipe, Superintendência Regional do Trabalho, Apae, Aracaju Acessível, Setransp, Iluminar, APABB, entre outros importantes nomes”, comentou Sandra Magna Rezende, coordenadora de Trabalho e Emprego da Seidh.

O DIA D é a soma de esforços para promover acessibilidade, qualificação e ofertar vagas de emprego exclusivas para esse público. Além disso, os beneficiários contarão com aferição de pressão, oficinas de libras, medição de diabetes, mutirão de corte de cabelo, teste de glicemia, pré-seleção das empresas, palestras, apresentações culturais e diversas atividades.

“Esse evento é de grande importância para fortalecer a empregabilidade e a inserção das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. O cidadão virá ao pátio da Seidh, fará o cadastro e sairá com um encaminhamento. As pessoas com deficiência têm suas potencialidades e precisam de oportunidades. Basta trazer a Carteira de Trabalho, o RG, CPF, Currículo e o CID para fazer ou atualizar o cadastro”, destacou Mitzy Matos, secretária de Estado do Trabalho e Inclusão.

Serviço

O QUÊ? Dia D – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS

ONDE? Pátio da Secretaria de Estado do Trabalho e Inclusão (SEIDH) – Rua Santa Luzia, 680, bairro São José

QUANDO? Quinta-feira, 22 de novembro, a partir das 8 horas

da assessoria