ELIANE RECEBE MÚSICOS LOCAIS PARA DISCUTIR PAGAMENTO DO FORRÓ

19/11/18 - 13:23:33

A prefeita em exercício, Eliane Aquino, recebeu nesta segunda-feira, 19, representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais de Sergipe (Sindimuse). A reunião teve como pauta esclarecimentos relacionados ao pagamento dos artistas por suas apresentações no Forró Caju. Também estiveram presentes o secretário municipal da Comunicação Social, Luciano Correia, o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Cássio Murilo, além dos vereadores Américo de Deus e Lucas Aribé.

A conversa foi importante como uma demonstração da administração municipal do entendimento da problemática e a solidariedade com os artistas. “Eu acho que o melhor mecanismo é a união. O empenho para resolver o problema está em ambos os lados, tanto a Prefeitura de Aracaju quanto o Sindicato dos Músicos. O Forró Caju é umas das festas mais belas de nosso estado, das que mais representam a nossa população, portanto, de forma alguma nós encaramos essa falta de pagamento como uma coisa normal, ao contrário, queremos muito que isso seja resolvido o mais rápido possível, pois eles estão dentro do direito deles. A Prefeitura de Aracaju sabe que não é nenhum favor. Nós cuidados da cultura, das nossas festas. Queremos gerar felicidade e ao mesmo tempo que eles sejam respeitados em seus direitos. Por isso, montamos essa força tarefa hoje, com o objetivo de resolver a questão”, explica a prefeita em exercício, Eliane Aquino.

A reunião foi marcada pela transparência, dirimindo as dúvidas relacionadas ao convênio com o Ministério da Cultura, que possibilitou a realização do Forró Caju em 2018. Os gestores municipais ressaltaram que todas as diligências enviadas pelo órgão federal foram prontamente respondidas, tratando-se usualmente de questionamentos menores. “Sempre estivemos disponíveis para discutir a questão, buscando encaminhamentos para solucionar os eventuais problemas e principalmente executar o convênio de maneira transparente. Do ponto de vista da Prefeitura, tudo foi cumprido e agora aguardamos a definição do Ministério da Cultura para repassar o recurso. O mais importante da reunião foi esse espírito de somação para encaminhar uma solução final”, afirmou o secretário da Comunicação, Luciano Correia.

De forma objetiva, foi definida uma comissão com servidores da Secretaria Municipal da Comunicação (Secom), Funcaju e técnicos do Sindimuse, com o objetivo de analisar os contratos dos músicos e traçar estratégias de ações junto ao Ministério da Cultura. “Nós definimos que amanhã à tarde colocaremos três técnicos do Sindicato dos Músicos para analisar os documentos. A prefeita Eliane Aquino nos recebeu, conversou com todo mundo e firmou compromisso para resolver a situação. Ela está com boa vontade, por isso saímos satisfeitos”, ressaltou o presidente do Sindimuse, Tonico Saraiva.

Durante o encontro, ressaltou-se também que nenhuma irregularidade foi apontada pelo órgão federal, apenas questionamentos técnicos que foram respondidos na medida em que a gestão municipal os recebeu. “Temos tido o cuidado de ter o máximo de agilidade nas respostas que damos ao Ministério da Cultura, em todas as diligências. Eu acredito que a reunião foi muito importante, pois esclarece aos artistas qual o estado do convênio com o Governo Federal. Foi feito um encaminhamento para reunião entre técnicos, o que demonstra que nós temos o máximo de cuidado e respeito pela categoria, por isso buscamos liberar a verba rapidamente”, aponta o presidente da Funcaju, Cássio Murilo.

A união pelo resolução do imbróglio junto ao Ministério da Cultura contou com o apoio dos parlamentares Américo de Deus (Rede) e Lucas Aribé (PSB). “A soma de esforços é o caminho para solucionar esse problema. Estive aqui para demonstrar apoio a essa causa nobre, pois são artistas da terra que necessitam de seu cachê. Me parece que a pendência diz respeito ao Ministério da Cultura, então vamos nos unir para que a questão seja resolvida o quanto antes”, garantiu Lucas.

