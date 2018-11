FERIADO: PRF REGISTRA 14 ACIDENTES E UMA MORTE NAS RODOVIAS

19/11/18 - 10:32:21

Iniciada na quarta-feira, 14, e finalizada à meia-noite de ontem, 18, a ”Operação Proclamação da República 2018”, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, registrou uma morte nas rodovias federais que cortam o estado. Durante os cinco dias de operação foram registrados 14 acidentes em que 15 pessoas ficaram feridas. O efetivo da PRF foi reforçado nesse período, atuando principalmente nos trechos considerados críticos, que possuem maiores índices de acidentes relacionados com o excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.

Na noite de quarta-feira, 14, e madrugada de quinta, 15, Policiais Rodoviários Federais e Policiais Militares apreenderam 226 papelotes com cocaína e noventa e um tabletes totalizando 67,8 kg de maconha. A ação conjunta aconteceu no município Cristinápolis/SE.

Já na manhã e tarde de Domingo, 18, os agentes federais apreenderam dois pássaros silvestres, recuperaram uma motocicleta roubada e flagraram um homem portando um papelote com maconha e um comprimido de ectasy. As ocorrências aconteceram nos municípios de Areia Branca, N. Sra. do Socorro e Itabaiana/SE, respectivamente. Os responsáveis pelos animais e pelas drogas assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelas irregularidades cometidas.

Excesso de velocidade e ultrapassagens

Durante os cinco dias de operação, os agentes federais contabilizaram 464 flagrantes de excesso de velocidade (92/dia). O número é alto e chama atenção os locais dessas ocorrências: trechos urbanos de rodovias federais. No quesito ultrapassagem indevida, a PRF notificou 41 condutores realizando esse tipo de infração de trânsito. O número só não foi maior, pois a presença ostensiva da PRF inibiu o cometimento de mais ocorrências desse tipo.

Alcoolemia

Foram realizados 600 testes de alcoolemia em que quatro condutores foram notificados pelos policiais por dirigirem sob efeito de álcool, sendo que um deles foi detido por ultrapassar o limite de 0,34 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

Educação para o trânsito

Em Sergipe, as ações educativas com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, alcançaram 700 pessoas, entre palestras e abordagens educativas.

Fonte e foto : PRF