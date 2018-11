Foliaju acontece no dia 12 de janeiro na Avenida Antônio Carlos Leite Franco

19/11/18 - 09:44:53

No dia 12 de janeiro, Aracaju vai receber um mega evento. A partir das 14h, o Foliaju será realizado na Avenida Antônio Carlos Leite Franco, que fica ao lado do Parque da Sementeira. No melhor estilo “bloquinho”, a festa vai misturar música, trio elétrico, lazer e entretenimento. As atrações serão o sertanejo Pedro Guilherme, o agito da Quinto Round, o funk do Mc Aykinho e o suingue da Gang do Samba. Serão dois trios elétricos com as atrações no circuito.

O evento terá uma pista com acesso gratuito. Para isto, é necessário fazer um cadastro no Portal Ajufest e retirar o seu voucher de acesso. Além de curtir as bandas, os foliões da pista terão acesso ao Touro Mecânico com direito a concurso de prêmios, Tequileiros, Espaço Mulher, praça de alimentação com food trucks, segurança e diversas outras atrações.

FM assessoria