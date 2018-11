GEORGEO PASSOS PODE REASSUMIR LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO EM 2019

19/11/18 - 15:18:21

Reeleito deputado estadual com 23.355 votos, Georgeo Passos (REDE) não esconde a satisfação pelo fato de seu eleitorado ter reconhecido e aprovado seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Ele reafirma que continuará fiscalizando o governo de Belivaldo Chagas (PSD) e não descarta reassumir a liderança da bancada de oposição em 2019.

Sobre o resultado da eleição em outubro passado, Georgeo Passos disse que a população lhe mandou um recado. “O eleitorado sergipano votou pela continuidade do nosso trabalho. As pessoas disseram nas urnas que aprovaram minha atuação na Assembleia Legislativa, mesmo com algumas pessoas achando que eu não obteria êxito pelos discursos que fazia, pela minha forma de fazer política”.

Em seguida, o deputado registrou a votação que obteve na capital. “Foram 7.630 aracajuanos que foram às urnas em defesa do nosso mandato. Não posso deixar de reconhecer essa parcela do eleitorado. Fui o quinto mais votado na capital, isso me motiva sim, mas também aumenta ainda mais minha responsabilidade”.

Fica na oposição

Georgeo explicou que foi eleito fazendo oposição ao governo do Estado e que este será seu caminho a partir de 2019. “Vou fazer o mesmo que vinha fazendo, na oposição ao governo de Belivaldo Chagas, fazendo o contraponto, aperfeiçoando a fiscalização da gestão, tornando o meu mandato ainda mais próximo da população”.

Liderança

Questionado sobre a bancada de oposição, Georgeo explicou que vai esperar a chegada dos novos deputados e esperar o alinhamento sobre quem vai ficar e quem vai rumar com a situação. Ele não descarta reassumir a liderança da bancada. “É uma possibilidade sim, mas vamos esperar e conversar. Esta não é uma decisão que cabe a mim, mas ao grupo em conjunto. Mas se essa for a vontade da maioria, estou a disposição do bloco”.

2019

Sobre seus projetos para o próximo ano, Georgeo antecipa que vai focar sua atuação no combate à corrupção e às regalias na gestão pública. “Temos essas Operações da Polícia Federal na Secretaria de Estado da Educação e na Secretaria de Estado da Cultura, como também temos essa confusão e o afastamento na direção do Hospital Cirurgia. Vamos acompanhar isso de perto e tentar contribuir, fazendo a defesa da população como um todo, valorizando o voto de cada um dos 23.355 sergipanos”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões