Gilmar usa a tribuna e exalta figura do presidente da Casa, Luciano Bispo

O deputado Estadual, Gilmar Carvalho do PSC, utilizou a tribuna no expediente da sessão plenário desta segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa, para falar sobre decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em que foi pedido o indeferimento do registro de candidatura do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Estadual, Luciano Bispo (MDB).

Segundo Gilmar Carvalho, a história do presidente da casa foi construída de lisura. “Ele veio de uma família rica. O seu pai o criou rico, honesto e trabalhador. É um homem respeitador dos direitos dos outros, e muitas vezes, mais que seus diretos próprios. Sei que meu testemunho nada irá adiantar para julgamento algum, e não venho falar de julgamento, mas venho dizer que conheço a história de Luciano Bispo. E quero lhe dizer, senhor presidente. Que tenho muito orgulho de fazer parte de uma casa que tem o senhor como presidente. Vossa Excelência é um homem sério, direito, é um exemplo. É uma das personalidades públicas que a gente acorda de manhã e tem vontade de imitar, é isso que ocorre comigo em relação a Vossa Excelência. Que Deus o proteja e proteja esse mandato que não é seu, é do povo que o elegeu”, salientou o deputado Gilmar Carvalho.

Por sua vez, em aparte, o deputado Estadual e presidente da Alese, Luciano Bispo, agradeceu às palavras de Gilmar Carvalho e disse que está muito tranquilo quanto a essa decisão, pois tem esperança que sairá ileso do julgamento por ter ciência de que durante vida pública nada fez ilicitamente.

“Dizem por aí que essa decisão é uma resposta pelo que ocorreu ao prefeito Valmir de Francisquinha, prefeito de Itabaiana. Não é. O que ocorreu com Valmir de Francisquinha só tem uma resposta, ele próprio. Ele é o único responsável pela sua situação hoje. Não é minha culpa e nem de qualquer um de seus adversários políticos”, assegura o Luciano Bispo.